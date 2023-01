Un emendamento condiviso tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale è sulla via dell’approvazione. Prevede il raddoppio dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali sardi.

L’emendamento fa parte della finanziaria regionale da 10 miliardi di euro in discussione in questi giorni.

Per ogni seduta dei Consigli comunali e delle commissioni, i consiglieri percepiranno fino a 38 euro nei Comuni fino a cinquemila abitanti. 54 euro in quelli tra i cinquemila e i diecimila. 64 in quelli tra i diecimila e i trentamila. 100 euro nei centri tra i trentamila e i centomila. 150 euro in quelli con oltre centomila abitanti.

