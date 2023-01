Il bonus carburante resterà valido per tutto il 2023.

Si tratta di uno sconto del valore di 200 euro che i datori di lavoro offrono ai dipendenti.

Tra le altre disposizioni in materia: la stretta sui controlli e l’obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio nazionale sia per la benzina sia per il diesel.

Un tema più che mai attuale, con i prezzi che superano nuovamente i 2 euro al litro e lo sciopero dei gestori del 25 e 26 gennaio prossimi, insieme al presidio sotto Montecitorio per “porre fine a questa ‘ondata di fango’ contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità”, come scritto in una nota firmata da Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio.

Intanto la premier Giorgia Meloni ha confermato che le accise non scenderanno, ma il governo è pronto ad intervenire quando si registreranno maggiori incassi dall’Iva.

