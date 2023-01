E’ stata vittima delle lungaggini burocratiche che impediscono ad una persona anziana di ricevere l’adeguata assistenza sanitaria. Una donna 86 enne di Serramanna è morta sola e senza cure perché lo scorso luglio il suo medico di base è andato in pensione, ma non ha potuto fare domanda per essere assistita dal nuovo perché le istanze si devono fare online. Impresa ardua per una persona anziana che magari non ha nessuno a cui rivolgersi per essere aiutata.

La situazione è comunque drammatica in tutta la zona del medio Campidano. A Sanluri ad esempio ci sono circa “1.700 i pazienti senza medico di famiglia”, denuncia su Facebook il sindaco Gabriele Littera. E a Serramanna, peraltro, manca anche il pediatra.

Addirittura, per accertare il decesso della povera nonnina è stato necessario l’intervento dei Carabinieri perché non si trovava neppure un medico legale.

