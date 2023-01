Un 43enne di Quartu, ma domiciliato a Pirri, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno infatti rinvenuto in uno scantinato 9 chili e mezzo di marijuana, oltre 3 di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi, una macchina per sottovuoto, una bilancia e buste per la spedizione.

L’attività dell’uomo era sotto osservazione da tempo. Si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

