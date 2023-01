Tra i migliori pianisti al mondo, Alexander Malofeev si è esibito nella serata di ieri al Teatro Lirico di Cagliari, lasciando incantata la platea con un grande repertorio sinfonico.

Il pianista e interprete moscovita, 21 anni, acclamato in tutto il mondo, ha debuttato sul palcoscenico cagliaritano con i capolavori di Brahms e Rachmaninov. Tantissimi applausi e ovazioni da parte del pubblico che attendeva il giovane musicista da tempo.

E con tutte le buoni ragioni. Tra gli ambitissimi riconoscimenti, Malofeev a soli 13 anni ha vinto il primo premio al Concorso Čajkovskij per giovani musicisti. Era stato già applaudito al Lirico in un concerto in streaming, durante il lockdown, diretto dal maestro Pletnev.

Questa volta, invece, l’orchestra è stata guidata da Stephan Zilias, direttore musicale della Staatsoper di Hannover, al suo felice debutto a Cagliari. Malofeev ha poi regalato ben due bis sulle note di due suoi connazionali: il Pas de deux da Lo schiaccianoci di Čajkovskij, nell’arrangiamento di Michail Pletnev e uno dei Fairy Tales di Nikolaj Metner.

Un concerto da ricordare, per tutti i presenti in sale – orchestra compresa – in attesa della replica di questa sera alle 19.

