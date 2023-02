C’è nuovamente un problema di posti letto per i pazienti negli ospedali di Cagliari. La direttiva arrivata nei giorni scorsi agli operatori del 118 è quello di non far scendere le persone dalle ambulanze e di non farle entrare in pronto soccorso.

In particolare al Santissima Trinità la situazione sarebbe un vero caos. Le ambulanze sono costrette ad attendere in fila, per molto tempo, in attesa che i medici possano assistere i pazienti in barella.

Ma i posti letto sono alla saturazione e la mancanza di personale nei territori sta costringendo medici, infermieri, volontari e soccorritori agli straordinari per garantire un minimo di assistenza a tutti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it