Un uomo di 75 anni, Venerato Sardu, è stato ritrovato morto dentro la sua casa in via Ogliastra a Cagliari nella notte di venerdì 17 febbraio. A dare l’allarme ai carabinieri affinché intervenissero era stata la figlia, che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Secondo le prime indiscrezioni, si indaga per omicidio. Infatti sul capo sono state scoperte delle profonde ferite incompatibili con una caduta o da un impatto con un tavolo.

L’’uomo, secondo le prime testimonianze, durante la giornata sarebbe stato sentito litigare furiosamente con una donna. Poi il silenzio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e una ambulanza del 118.

