Con decreto del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul Superbonus, il governo ha espresso il divieto esplicito alle Regioni e ai Comuni di acquistare i crediti bloccati in banche e finanziarie.



Un bel problema per la Regione Sardegna che aveva appena approvato in Finanziaria un emendamento che, invece, lo prevedeva.

Su quanto accaduto ha tuonato Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti. “Questa scelta deve essere discussa in aula. I casi sono due: o il presidente sapeva, e nonostante tutto non ha ritenuto di informare i sardi. Oppure non sapeva niente e, per l’ennesima volta, il ‘governo amico’ non l’ha considerato degno nemmeno di una telefonata”.

Contro la decisione del governo anche l’onorevole Antonello Peru: “Il decreto del governo nazionale è un errore gravissimo che rischia di mettere in ginocchio decine di migliaia di imprese in Italia e nell’Isola”.

