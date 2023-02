Si susseguono da mesi incidenti e tragedie sulle strade sarde che riempiono le cronache. A questo proposito l’associazione Ruote Libere lancia un vero e proprio allarme sulla sicurezza dei cittadini e delle cittadine sarde.

“Come dimostrano gli incidenti mortali avvenuti negli ultimi dieci giorni, c’è molto da fare in termini di sicurezza in Sardegna” spiega il referente regionale Piero Muscas. “In tanti anni non si è ancora riusciti a creare una rete viaria degna di questo nome. È incredibile per una Regione a grande vocazione turistica e che quindi dovrebbe, a maggior ragione, garantire infrastrutture adeguate”.

“In una Regione che detiene il triste primato delle strade più pericolose d’Italia, la Strada Statale 197 nel tratto che collega Furtei a Villamar rappresenta uno dei casi più emblematici dello stato inaccettabile della rete stradale sarda” ha concluso.



