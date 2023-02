Da due mesi i pescatori della laguna di Feraxi, nel territorio di Muravera, non lavorano. I pesci stanno morendo a causa delle condizioni climatiche avverse.

“Dobbiamo intervenire in tempi brevi con un dragaggio per eliminare la sabbia, aprendo la foce e favorendo l’ossigenazione, così da evitare il rischio della moria dei pesci”, hanno commentato gli assessori regionali dell’Agricoltura e della Difesa dell’ambiente, Valeria Satta e Marco Porcu, durante un sopralluogo organizzato alla peschiera di Feraxi, accompagnati dai rappresentanti del Comune di Muravera e della Cooperativa dei pescatori.

“Verificheremo anche la possibilità di una modifica del molo per garantire una migliore produttività nella laguna – hanno aggiunto -. Per garantire il lavoro dei pescatori, che da due mesi non riescono più a svolgere la loro attività, non sono più sufficienti interventi tampone”.

“La Regione – ha continuato l’assessora Satta – vuole affrontare e risolvere definitivamente questa situazione, confermando il suo impegno nei confronti dei lavoratori”.

“Per quanto di nostra competenza considerando che quest’anno la situazione è decisamente peggiorata – ha detto l’assessore Porcu – procederemo a valutare le autorizzazioni necessarie nel minor tempo possibile, invitando anche le amministrazioni competenti a dare immediato impulso alle procedure per lo spostamento del molo, affinché, tra qualche anno, non debbano essere eseguiti ulteriori interventi urgenti, ma, comunque, temporanei”

