“Nonostante il gravoso impegno come medico in primissima linea, anche durante la pandemia ha garantito la sua costante presenza come amministratrice, gestendo un assessorato complesso e non lasciando mai nessuno indietro né come medico né come Assessora”.

Con questa motivazione, la giura della sezione di Cagliari della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) ha conferito all’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, il premio “Ninetta Bartoli”.

“Per me – il commento di Viviana Lantini – è stato un grande onore ricevere questo premio, come amministratrice, come medico e come donna. Mettersi al servizio della comunità in un momento di grande crisi, sanitaria e sociale, è un atto dovuto che rifarei mille altre volte. Ringrazio la Fidapa per avermi concesso questo riconoscimento”.

Nel corso della cerimonia di premiazione della settima edizione del premio, intitolato alla memoria della prima donna Sindaco in Italia, nel Comune isolano di Borutta, ospitata al Palazzo Regio del capoluogo sardo, sono stati consegnati i riconoscimenti anche ad altre quattro donne che, oltre a Viviana Lantini, si sono distinte nelle loro attività rivolte alla collettività. I premi sono andati a Maria Paola Secci, Adriana Cammi, Desirè Manca e Viviana Galimberti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it