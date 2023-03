Anche Cagliari si mobilita per la Giornata internazionale della donna con il corteo organizzato dal collettivo femminista Non una di meno.

La partenza è fissata alle 11 da Piazza Yenne per arrivare in Piazzetta Maria Lai alle 13:30, dove si terrà un pranzo condiviso e musica. Il tutto si chiude alle 16:30 in Piazza Garibaldi per fare il punto della situazione delle donne in Italia e non solo.

Come si annuncia nel manifesto pubblicato sulla propria pagina Facebook, si tratta di uno “sciopero transfemminista”, il che significa che non è diretto soltanto alle donne ma a tutte coloro che non si identificano in una etichetta di genere predefinita.

Tra i temi portati avanti da Non una di meno: nessun compromesso sulla legge 194 che garantisce il diritto all’aborto; stop alla presenza dei medici obiettori di coscienza che si rifiutano di praticarlo; contraccettivi gratuiti per tutti; maggiori tutele per le donne ricoverate prima e dopo il parto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it