Dopo 8 ore di indagini, le forze dell’ordine di Palermo hanno appurato che non vi è stata alcuna violenza sessuale nella tratta da Cagliari a Palermo.

La donna, una 30enne, era sotto effetto di droga ed ha cambiato la sua versione in due occasioni. Peraltro in ospedale non sono state riscontrate tracce di violenza, mentre dai tabulati telefonici non risultano chiamate verso amici o ex fidanzati, così come lei aveva raccontato.

La nave è ripartita intorno alle 17:00. “Tutto l’equipaggio si è prontamente messo a disposizione delle autorità competenti fin dall’avvio delle indagini e dei sopralluoghi a bordo” ha spiegato in una nota la Grimaldi.

