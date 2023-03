Cielo limpidissimo e venti gradi di massima. Il Poetto di Cagliari ieri era gremito di persone che tra un drink e l’altro si son godute il bel tempo lungo il litorale cittadino.

Tra questi c’era anche Luca Bizzarri, noto comico genovese di recente al centro di una polemica scaturita da una sua battuta sulla neo segretaria del PD, Elly Schlein, e subito ripresa dalla scrittrice e attivista Michela Murgia sul suo profilo Instagram.

Il comico genovese è apparso con una felpa marrone con cappuccio – la stessa che indossa nelle sue ultime story – ai tavolini di un noto chiosco del Poetto di Cagliari a prendere il sole e passeggiare lungo la spiaggia.

Forse in occasione di una tournée in vista o forse per una semplice giornata di relax, lontano dalle polemiche.

