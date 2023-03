Spettacolare incidente sulla Statale 554, all’altezza della Motorizzazione civile all’ingresso di Cagliari. Verso le 8 di questa mattina un uomo ha perso il controllo della sua auto. Dopo aver fatto testacoda il veicolo è rimasto sospeso in bilico sopra il guardrail spartitraffico al centro della strada.

Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. L’automobilista alla guida è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha trasferito in ospedale in codice giallo.

Molti i disagi per la circolazione stradale: per la rimozione del veicolo sono intervenute alcune squadre dell’Anas, che hanno ripulito la carreggiata. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.

