Ancora un pareggio per l’Olbia, ma è un passettino che fa rabbia. I bianchi pareggiano per 1-1 con la Carrarese al Nespoli, e salgono a 35 punti in classifica (+ 4 sulla zona playout).

In una gara avara di grandi emozioni, l’Olbia si mangia le mani per esser passata meritatamente con Nanni e non esser stata in grado di conservare il vantaggio nella ripresa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it