Dopo una notte di agonia, Maurizio Muscas – il centauro coinvolto nell’incidente di Is Pontis Paris – ha perso la vita all’ospedale Brotzu.

L’uomo, originario di Quartu, aveva perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro lo spartitraffico. Davanti alla scena, gli automobilisti si sono fermati prontamente e hanno chiamato prontamente i soccorsi.

I medici del Brotzu hanno tentato tutto il possibile per salvarlo, ma una volta entrato in coma non c’è stato nulla da fare.

