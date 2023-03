Questa mattina a Cagliari, per la prima volta in Sardegna, l’ambasciatrice della Polonia Anna Maria Anders si è recata in visita a Palazzo Bacaredda, accompagnata dal console onorario Roberto Biggio.

Ricevuta dal sindaco Paolo Truzzu, gli argomenti affrontati nel corso del cordiale colloquio, a cui è intervenuto brevemente anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, sono stati utili per rafforzare ulteriormente il legame della città con il Paese dell’Europa centrale.