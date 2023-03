“La Regione intervenga per salvare il Liceo Alberti di Cagliari e salvaguardare il diritto allo studio dei suoi studenti”: lo chiede un’interrogazione rivolta al presidente della Regione Christian Solinas e alla giunta regionale, prime firmatarie la consigliera regionale di Demos Laura Caddeo e la consigliera di Possibile Maria Laura Orrù.

“Il Liceo Alberti è nato nel 1972 ed è il terzo liceo scientifico della città di Cagliari”, si legge nel documento sottoscritto dagli altri consiglieri del gruppo Alleanza Rossoverde Eugenio Lai, Daniele Cocco, Diego Loi e Antonio Piu. “Si trova – continua il testo – in un immobile demaniale nel viale Colombo di Cagliari, gestito dall’Autorità portuale e concesso alla Città metropolitana. Attualmente alla scuola, che ha anche due sedi decentralizzate, sono iscritti 1100 studenti, per la maggior parte (circa il 60%) provenienti dai Comuni dell’area metropolitana del capoluogo: la gran parte di loro frequenta le lezioni proprio in viale Colombo”.

“Da diversi anni – dice ancora l’interrogazione – il Liceo Alberti vive una situazione di precarietà in termini di spazi per lo svolgimento dell’attività didattica. L’imminente scadenza della concessione nel prossimo mese di settembre e contestuali notizie di stampa secondo le quali, nell’ambito della riqualificazione del litorale di Su Siccu, l’immobile ora occupato dall’istituto potrebbe essere destinato ad altro uso hanno aggiunto incertezza a una situazione resa ancora più complicata dalla parziale inagibilità della sede di viale Colombo”.

“La Città metropolitana, non essendo proprietaria dell’immobile, non può intervenire e per la messa in sicurezza è richiesta una proroga della concessione di 10 anni”, si legge nel documento depositato.

Per sbrogliare questa matassa, considerando anche che il PNRR mette a disposizione ingenti fondi per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, Caddeo, Orrù e i consiglieri regionali rossoverdi chiedono un intervento della Regione, affinché , scrivono, “sia presa ogni iniziativa per capire il reale stato di avanzamento dell’iter relativo alla riqualificazione del litorale Su Siccu, per il quale la Regione stessa deve dare un parere tecnico; venga garantito il diritto allo studio dei ragazzi sollecitando gli enti competenti a individuare con urgenza una soluzione alla situazione del Liceo Alberto; diventi possibile per gli enti competenti provvedere quanto prima per il ripristino e la messa in sicurezza degli spazi di studio ad oggi dichiarati inagibili”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it