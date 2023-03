Luigi Di Maio è stato immortalato a Venezia con la nuova fiamma Alessia D’Alessandro. In questi giorni però anche l’ex fidanzata Virginia Saba è stata paparazzata con un nuovo compagno. Qualche sera fa è stata vista mentre cenava in un bistrot romantico di Roma, La Zanzara, con Eugenio Ronchetti, musicista e cantautore meglio noto come Iuggi.

L’indiscrezione è come al solito targata Dagospia, che ha ripreso una notizia data da “Chi”.

La Saba ha appena dato alle stampe il suo nuovo libro Tracce di felicità, che sembra un bel presagio. Il giornale gossiparo di Roberto D’Agostino chiosa con la dedica della nuova canzone, di Rocchetti alla Saba, che lei ha commentato con un cuoricino.

Su Instagram il ragazzo ha cantato: «Come mai/ti guardavo lì chiusa in te/a proteggerti da chi vuole quello che non sei/ma lo sai che nei tuoi occhi/ io vedevo/che lottavi contro le voglie di evadere/ ma io per te sono la risposta…».

