Is Perdas ha uno dei “Cieli più belli d’Italia”. A renderlo ufficiale è la certificazione di Astronomitaly, La Rete del Turismo Astronomico.

Il luogo si trova a Gergei ed è uno dei luoghi più suggestivi in Italia per ammirare il cielo notturno e la Via Lattea. A seguito del sopralluogo svolto dal team di Astronomitaly per valutare la qualità ed il potenziale astroturistici, IS PERDAS ha ottenuto il massimo riconoscimento della Certificazione “i cieli più belli d’Italia” – Gold.

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it