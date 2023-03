Favorire l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti sardi nelle lingue straniere, promuovendo laboratori extra-curriculari di lingua inglese per gli alunni iscritti agli anni scolastici 2022-23 e 2023-24. E’ questo l’obiettivo dell’Avviso WELL (Workshops of English to Learn at Leisure) pubblicato dall’assessorato dell’Istruzione nell’ambito del programma “(Si torna) Tutti a Iscola”.

Questo primo avviso prevede interventi dedicati alla sola scuola primaria con l’obiettivo di favorire l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti sardi nelle lingue straniere, promuovendo laboratori extra-curriculari di lingua inglese per gli alunni iscritti agli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.

Considerando l’importanza decisiva di un apprendimento linguistico che inizi nei primi anni di scuola si è scelto di dare ai laboratori un approccio di tipo ludico e pratico.

Le Istituzioni scolastiche interessate ad aderire all’Avviso dovranno trasmettere la domanda di partecipazione unicamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SIPES raggiungibile al seguente indirizzo:https://sipes.regione.sardegna.it/sipes, selezionando il bando WELL.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13 del 6 aprile 2023.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it riportando obbligatoriamente nell’oggetto la dicitura “FAQ Avviso WELL 2022/2023”. Gli eventuali quesiti potranno essere presentati entro le ore 14,00 del 31 marzo 2023.

