Per catturare un numero maggiore di pesci avevano modificato la parte finale delle maglie della rete “a sacco” usata normalmente per la pesca a strascico; ma questi erano di taglia inferiore rispetto alla misura fissata dalla legge,

Sanzione da 4 mila euro per due pescherecci provenienti da Mazara del Vallo e in sosta all’ormeggio nel porto di Golfo Aranci: detenzione di reti a strascico non conformi a quanto disposto dalle vigenti regolamentazioni comunitarie e nazionali di settore.

Le reti ritrovate sono state sequestrate.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it