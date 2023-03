Anche in Sardegna la fine di marzo sarà segnata da un notevole sbalzo delle temperature. Da domenica in tutta Italia è atteso un colpo di coda invernale, ma prima del calo delle temperature in Sardegna si registreranno temperature massime di quasi 30 gradi.

Sabato 1° aprile trascorrerà all’insegna del sole e del vento, mentre la Domenica delle Palme sarà caratterizzata da una corrente di aria fredda proveniente dalla Scandinavia che porterà nell’isola piogge sin dal mattino. Il clima resterà fresco per gran parte della Settimana Santa, ma con molte probabilità di avere sole prevalente tra Pasqua e Pasquetta.

