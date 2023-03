Numeri da record per la tappa cagliaritana del Sardegna Job Day. Confermata l’ampia partecipazione di candidati e aziende all’appuntamento organizzato dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal.



Ottomila candidati, 18.300 candidature totali, 300 imprese iscritte (240 quelle in presenza nei due giorni e le altre online), 1100 annunci di lavoro per un totale di 6.300 posti ricercati. Numeri che confermano in questa tappa finale il consenso all’iniziativa itinerante.

Così il presidente della Regione Christian Solinas. “Il fermento di tantissimi giovani presenti al Job day è l’immagine di una Sardegna che riparte, con orgoglio ed entusiasmo. Una grande occasione per ricostruire un clima di fiducia, una delle sfide più importanti dopo la crisi”.

Soddisfatta l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai. “Abbiamo fatto un percorso importante per il lavoro in Sardegna e visto il grande consenso registrato nei territori e tra i giovani l’iniziativa non finisce qui, ma proseguirà in autunno”.

