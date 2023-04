L’auto del sindaco di Mogoro (Oristano), Donato Cau, è stata distrutta da un incendio questa notte. Le fiamme, secondo i primi accertamenti svolti da vigili del fuoco e carabinieri, sarebbero di natura dolosa.

L’auto del primo cittadino, una vecchia Fiat Punto, era parcheggiata in via Lussu. Il rogo è stato appiccato intorno alle 23,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini sull’episodio.

