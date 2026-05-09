Mogoro, malore mentre torna a casa: perde la vita all’arrivo in ospedale

Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Mogoro durante la notte, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La vittima stava facendo rientro presso la propria abitazione in sella a un ciclomotore quando è stata colta da un malessere fatale che non gli ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo, che soffriva già di una patologia severa, avrebbe avvertito i primi sintomi del malore lungo il tragitto. Con un ultimo sforzo, è riuscito ad accostare lo scooter a bordo strada e a sollecitare l’intervento dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure d’emergenza sul posto, hanno optato per il trasferimento d’urgenza verso il presidio ospedaliero di San Gavino Monreale.

Tuttavia, il quadro clinico è precipitato drasticamente durante il tragitto in ambulanza. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzare i parametri vitali, il decesso è sopravvenuto prima che il mezzo di soccorso potesse raggiungere il pronto soccorso.

Oltre al personale medico, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mogoro. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e gli accertamenti di legge necessari a confermare le cause naturali del decesso, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli o responsabilità di terzi nell’incidente.

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