Una donna di 67 anni e un uomo di 78 sono stati coinvolti in un sinistro che si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15 a Villacidro lungo la strada provinciale 60. Per cause ancora da accertare la Fiat Panda guidata da un 68enne con a bordo la donna ferita è andata a scontrarsi con una Yaris guidata dall’uomo di 78 anni.

La donna è stata trasportata in codice rosso in Rianimazione al Brotzu mentre il 78enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di San Gavino Monreale.

