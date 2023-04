Promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale di Via Po 59.

Tropic è un cucciolo di circa 5 mesi, entrato in canile insieme ad altri 8 suoi fratelli a metà Novembre 2022. È un meticcio di segugio di futura taglia media (peso stimato circa 14 kg), dal pelo morbidissimo e dal carattere solare e gioioso.



Tropic apprezza moltissimo la compagnia delle persone, adora farsi coccolare e cerca di farsi prendere in braccio, gli piace giocare con la palla ma anche con il tira e molla. Con gli altri cani interagisce in modo corretto, non è mai eccessivo nei giochi e ha un ottimo controllo del morso.



Il cane è in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di regolare microchip. Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 della mattina.

