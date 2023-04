La direzione delle Acli regionali della Sardegna e del CREI Acli, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Gariazzo, ex presidente delle Acli del Belgio e giornalista attivo per trent’anni nell’ufficio stampa del Parlamento europeo.

Da quindici anni, Gariazzo viveva a Borutta, paese di poco meno di 300 anime nel Sassarese. Ed è proprio qui, a casa sua, che si è spento dopo una vita interamente dedicata alla sua attività professionale

Da emigrato visse il momento della elezione, nel 1978, del Parlamento europeo, sottolineando come queste elezioni potevano essere un momento di svolta nella emigrazione italiana. Per Gariazzo 120.000 italiani residenti in Belgio avrebbero potuto richiamare l’attenzione su cosa era stato fatto e su cosa invece c’era ancora da fare, sulle necessità di una grande comunità che era partita per cercare migliori condizioni di vita. Una battaglia, per i diritti degli emigrati, che andava combattuta nella unità.

Le Acli della Sardegna si ritrovano nelle battaglie sostenute da Giovanni Gariazzo, aclista europeo e attivo attore sociale, capace di mantenere intatti i rapporti con la Sardegna e il suo paese natale, Borutta, dove aveva deciso di tornare a vivere.

