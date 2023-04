Scritte con bombolette spray realizzate da ignoti nel Centro Intermodale di Carbonia, la principale porta di accesso alla città.

Dura la condanna del sindaco Pietro Morittu: “Siamo profondamente dispiaciuti e sdegnati per comportamenti

inaccettabili e inqualificabili ai danni di un’infrastruttura – dice il primo cittadino -, il Centro Intermodale, che rappresenta il biglietto da visita della nostra città per migliaia di persone che quotidianamente transitano in essa per prendere il treno in direzione Cagliari o il pullman verso il basso Sulcis. Quelle scritte sono un danno di immagine alla nostra città e sono in totale antitesi rispetto al senso di responsabilità individuale e collettiva al quale ci appelliamo al fine di tutelare, preservare e salvaguardare il nostro patrimonio pubblico, un bene di tutti che, in quanto tale, deve essere curato e rispettato per consentire alla collettività di fruirne nel migliore dei modi”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Morittu – l’amministrazione comunale interloquirà con Arst per cercare di approntare strumenti in grado di monitorare e sorvegliare meglio gli spazi che insistono sulla struttura, che non deve in alcun modo diventare una zona franca dove albergano il degrado, l’incuria e l’inciviltà”.