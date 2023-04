Scontro auto-moto in via Is Mirrionis: gravi due persone all’ospedale Brotzu

Lo scontro è avvenuto in via Is Mirrionis. I carabinieri stanno accettando le cause: un’auto e la moto hanno impattato frontalmente