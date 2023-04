Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso del Cagliari Calcio in merito al divieto per i tifosi rossoblù di assistere alla gara contro il Parma allo stadio Tardini. In un lungo comunicato, la società rossoblù ha espresso tutto il proprio dispiacere per la decisione.

“Il Cagliari Calcio esprime il proprio disappunto per il mancato accoglimento da parte dalla sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) del ricorso presentato contro il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio “Ennio Tardini” ai residenti nella provincia di Cagliari.