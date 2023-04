Mauro Abbate, atleta e speaker, informatico oristanese, è pronto per la sua nuova scommessa sportiva. Una sfida partita da Santa Teresa Gallura che si concluderà il 26 aprile in piazza Yenne a Cagliari. L’iniziativa si chiama “Running Italy“.

Le tappe delle otto maratone in altrettanti giorni sono Isola Rossa, Sassari, Alghero, Bosa, Torre del Pozzo, Oristano, Uras e Serrenti. A Oristano arriverà lunedì: incontrerà gli studenti dell’Istituto tecnico Lorenzo Mossa. Il 28 aprile invece, a corsa conclusa, parlerà ai ragazzi della facoltà di Scienze motorie dell’Università di Cagliari. Ma il tour nelle scuole proseguirà nelle settimane successive. Per ora sono in programma incontri il 2 maggio a Bosa, il 3 a Sassari e a Santa Teresa in una data ancora da definire.

Il percorso sardo si sviluppa su 350 chilometri. “Il programma prevede una maratona al giorno e una sosta nelle scuole dei centri toccati dalla Running Italy. Per una conferenza, con finalità educative e motivazionali, sull’importanza e i benefici dello sport per la salute fisica e mentale e per la realizzazione dei propri sogni” spiega Abbate.

La finalità è basata su una storia personale. “Corro per raccontare ai ragazzi, sulla base di un’esperienza personale, quanto sia importante far conoscere i problemi della depressione. Chi non la conosce, generalmente minimizza, invece bisogna parlarne il più possibile e curarla. Lo sport dà una grandissima mano e io sono un testimone vivente di questo effetto benefico dell’attività fisica”.

