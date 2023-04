Questa mattina a Desulo è stato ritrovato un petardo inesploso di fronte alla casa del sindaco Giancristian Melis.

Il primo cittadino non si trovava in casa in quel momento. Son stati i caribinieri della locale Stazione ad avvisarlo.

Sul posto anche gli artificieri che hanno verificato l’entità dell’oggetto ritrovato.

“Se è stata una bravata di qualche ragazzino oppure qualcuno che voleva farmi un’intimidazione mi dispiace – dice il sindaco Melis – perché il paese è tranquillo e stiamo affrontando un periodo positivo la gente sta tornando e il clima è di collaborazione. Quello che mi preoccupa è che ci sia qualche forma di disagio che io non sono stato capace di intercettare, per il resto non sono preoccupato per niente”.

