Delusione. Amarezza. E tanti, tantissimi, rimpianti. Sono gli stati d’animo del Presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, sull’addio dell’America’s Cup a Cagliari.

“È un’opportunità persa – sospira – visto che le Word Series avrebbero garantito una vetrina d’immagine di grande portata a livello internazionale per la città e per la Sardegna, in uno scenario unico al mondo”.

E neppure lo svolgimento della regata Cagliari-Monaco, appuntamento clou della “Cagliari – Montecarlo Sea week”, che vedrà le imbarcazioni in partenza lunedì 24 alle 11 dal porto di via Roma, riesce ad attenuare la frustrazione per un sogno spezzato.

“Non entro nel merito delle polemiche politiche scaturite da questa vicenda. Una cosa è certa. Le regate della Coppa America avrebbero assicurato un circolo virtuoso per l’economia legata allo sport e al turismo. Per questo siamo consapevoli che i danni sul mancato svolgimento dell’evento a Cagliari si riverseranno sul sistema dell’industria delle vacanze in Sardegna. Ora – conclude Tocco, che sul punto conta di coinvolgere l’intera assemblea civica di Palazzo Bacaredda – è giunto il momento di voltare pagina per fronteggiare questa perdita con altre manifestazioni di richiamo internazionale”.

