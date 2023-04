Paolo Usai Satta è il nuovo Direttore della U.O.C. Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera Arnas G. Ospedale Brotzu di Cagliari. La nomina è stata ufficializzata ieri, 21 aprile, da parte della Direzione Generale.

Il dottor Usai è anche Segretario Nazionale e Tesoriere di AIGO, Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri.

“La direzione della struttura complessa di Gastroenterologia del Brotzu di Cagliari rappresenta una grande sfida per continuare a garantire un servizio indispensabile ai pazienti affetti da patologie digestive acute e croniche” commenta Usai Satta.



“Il nostro reparto è un centro di riferimento per patologie infiammatorie intestinali, malattie del fegato, celiachia, malattie del pancreas e disturbi funzionali. Vogliamo crescere per migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici in azienda e nella nostra regione” conclude.



