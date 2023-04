Si avvicina la conclusione della regular season per la Dinamo Sassari che domenica si confronterà con Reggio Emilia. Per coach Piero Bucchi è una occasione d’oro per cogliere una vittoria e per avviarsi ai playoff con slancio.

Su Reggio Emilia. “Quando abbiamo affrontato Reggio Emilia la prima volta era un momento un po’ diverso, ora abbiamo davanti una squadra che si sta giocando tantissimo. Dobbiamo fare una partita molto buona, sono punti fondamentali per arrivare di slancio ai playoff”.

Momento di stanca. “Abbiamo fatto tre mesi di intensità eccellente, tanto sacrificio in allenamento e in partita, è normale che ci sia un calo in questo momento. Non sono preoccupato, dobbiamo pensare alla partita da vincere. Negli allenamenti quotidiani sappiamo cosa dobbiamo fare”.

