Il Doglio Club, l’esclusivo spazio dedicato al benessere a Palazzo Doglio, si prepara ad accogliere nel mese di maggio l’arrivo di BlueHFit, l’innovativo macchinario che aiuta ad affrontare il processo di dimagrimento ed eliminare le tossine dall’organismo in maniera semplice e con grande efficacia.

La sua innovativa tecnologia, che nasce dalla collaborazione del team NeaFit, specializzato in nutrizione, con le Università di Napoli e Salerno e con un team di ingegneri biomedici, si basa sulla combinazione di due elementi principali: una speciale luce blu a banda stretta e il calore.

Ogni seduta, personalizzata in base agli obiettivi di ciascuno, si svolge all’interno di una capsula a temperatura controllata in cui è sufficiente accomodarsi su un lettino, irradiato da una luce blu, dove si effettua una leggera attività fisica aerobica mediante una pedalata a resistenza contenuta.

Agli effetti benefici della luce, tra i quali il dimagrimento, la riattivazione ed incremento dell’attività metabolica, l’azione antinfiammatoria e anticellulite oltre che anti-aging e di riduzione degli inestetismi cutanei, si aggiungono quelli del calore, la cui diffusione permette l’eliminazione dei liquidi in eccesso, la conseguente perdita di peso e un’efficace detox dell’organismo.

Il nuovo macchinario sarà disponibile in esclusiva in Sardegna, a Palazzo Doglio, dal mese di Maggio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Doglio Club al numero 0706464156 oppure tramite mail all’indirizzo club@palazzodoglio.com