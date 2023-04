“Ho massimo rispetto per la giustizia. Attendo il verdetto con coscienza e con la serenità di chi sa di aver agito in buona fede”. Così il presidente Christian Solinas ha commentato per la prima volta le inchieste sulle nomine che lo vedono coinvolto.

Il governatore ha approfittato della giornata odierna dedicata alle celebrazioni de Sa Die de Sa Sardigna per rispondere nel merito alle domande dei giornalisti. Risulta indagato nel filone delle nomine alla Regione: secondo l’accusa avrebbe favorito alcuni raccomandati.

