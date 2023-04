Sarà Giovanni Andreoli a dirigere il coro del Teatro Lirico di Cagliari nella Chiesa di Sant’Eulalia per una serata all’insegna della musica sacra.

L’evento si terrà oggi alle 20,30. Il concerto propone cinque pagine di eccellente e celebre musica sacra, per la manifestazione “I suoni dell’anima”, nell’ambito del progetto “Un’Isola di Musica 2023”, consueta rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna.

L’accompagnamento musicale all’organo è di Salvatore Spano.

Il programma musicale prevede, quindi, l’esecuzione di: Missa secunda pontificalis di Lorenzo Perosi; Ave verum corpus K. 618 di Wolfgang Amadeus Mozart; Ave Maria di Johann Sebastian Bach – Charles Gounod; Cantique de Jean Racine op. 11 di Gabriel Fauré; Messiah HWV 56: Hallelujah di Georg Friedrich Händel.

Obiettivo della rassegna musicale, organizzata con il patrocinio e la collaborazione delle Diocesi del territorio regionale e dei Comuni interessati, è la valorizzazione delle più belle Chiese, Basiliche e luoghi di culto della Sardegna, attraverso la realizzazione di concerti di carattere sacro o di ispirazione religiosa.

La manifestazione è inserita nel progetto di integrazione sociale “InPari per gli Ucraini” dedicato all’inclusione e all’inserimento dei minori rifugiati nei contesti sportivi, artistici e culturali del territorio sardo e rivolto in particolare ai cittadini ucraini, rifugiati di guerra e immigrati di seconda generazione presenti in Sardegna, realizzato dal CREI ACLI Sardegna e cofinanziato dal programma EPIC – European Platform of Integrating Cities – in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e dalla UEFA Foundation for Children.

