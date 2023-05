Continuava a guidare auto e furgoni nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata il 20 gennaio 2020. Così, dopo l’ennesima infrazione, ieri a Dolianova i Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, lo hanno denunciato in stato di libertà per reiterazione nel biennio di guida senza patente.

Si tratta di un trentunenne di Soleminis, operaio, noto per pregresse vicende giudiziarie. Fermato a Soleminis in Via Fontana Basciu, all’altezza del civico 17, l’automobilista è stato sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida di un furgone Doblò di proprietà di una ditta del luogo. È risultato essere sprovvisto della patente di guida, poiché revocata Il 20 gennaio 2020, a seguito di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Cagliari.

I successivi accertamenti hanno permesso di constatare come il giovane non fosse nuovo a tale violazione, già avvenuta nell’arco dei due anni precedenti, era stato sanzionato infatti per lo stesso motivo il 10 novembre 2021 dai Carabinieri della Stazione di Pirri. Il veicolo è stato affidato a persona idonea tempestivamente sopraggiunta sul posto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it