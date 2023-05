E’ stata ufficializzata anche dal punto di vista contabile la rinuncia alla tappa sarda della prestigiosa manifestazione di vela America’s Cup Words. Un emendamento al Collegato alla manovra finanziaria, su cui la Commissione “Attività Produttive” ha espresso in mattinata parere favorevole, prevede la cancellazione del finanziamento da 6 milioni di euro stanziato per la tappa in Sardegna. Le risorse saranno mantenute nello stesso capitolo per finanziare altre iniziative di promozione turistica.

Altri emendamenti prevedono l’incremento del personale dell’Agenzia Laore per lo svolgimento delle funzioni ispettive, la possibilità per i proprietari di B&B di svolgere anche attività di impresa espresso in mattinata parere favorevole.

Via libera, con i soli voti della maggioranza, agli emendamenti che consentono di incrementare la dotazione organica dell’Agenzia Laore di 18 unità per lo svolgimento dei controlli sulle attività indicate dalla legge 13 del 2006. Contro l’emendamento ha votato l’opposizione che, per bocca del consigliere dei Progressisti Gianfranco Satta, ha segnalato possibili profili di illegittimità: «Un incremento di personale – ha detto Satta – non può essere stabilito per legge». Di diverso avviso il direttore generale dell’assessorato all’agricoltura Agostino Curreli: «La norma non differisce da altre approvate in passato quando si sono presentate esigenze di incremento delle piante organiche».

Bocciato invece, l’emendamento dell’opposizione che delegava ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) la possibilità di istruire alcune pratiche relative al Piano di Sviluppo Rurale. Per quanto riguarda invece gli emendamenti in materia di Consorzi di Bonifica, la Commissione ha deciso di approfondire alcune questioni attraverso una serie di audizioni mirate.

Sul fronte del Turismo, la Commissione ha approvato gli emendamenti che recepiscono nella legislazione regionale alcune disposizioni nazionali. Tra queste, la possibilità di scelta per i conduttori di un Bad&Breakfast di svolgere attività di tipo familiare o imprenditoriale. Novità anche per i titolari di case vacanze, la cui attività non dovrà più essere necessariamente di carattere imprenditoriale ma potrà essere inquadrata anche come occasionale senza l’obbligo di aprire una partita IVA. Via libera dalla Commissione anche ad alcune norme di semplificazione sulle abilitazioni alle professioni turistiche di accompagnamento ai servizi.

In materia di Industria, infine, il parlamentino guidato da Piero Maieli ha espresso parere favorevole sull’emendamento n.342 (Ennas e più) che prevede l’alienabilità dei beni immobili, di proprietà interamente controllate dalla Regione, connessi ad attività industriali cessate. Approvato anche l’emendamento che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro presso il Centro di Programmazione regionale composto da una rappresentanza tecnico-politica e degli enti locali per verificare la corretta realizzazione del piano Just Transition Fund per l’area industriale di Portovesme.

