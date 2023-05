La cupola del torrino del Bastione di Saint Remy si colorerà di verde il prossimo 11 maggio come segno di adesione e partecipazione di Cagliari alla Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo.

Promossa da SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, per l’occasione domani, mercoledì 10 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 la Sala del Consiglio comunale al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145 ospita un “Incontro di sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo e le traiettorie evolutive in salute mentale”.

Il neurosviluppo è quel complesso di crescita, che dal concepimento conduce a un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale nella giovane età adulta, attraverso l’intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali specifiche per ogni età.

Molto si può fare per promuovere il neurosviluppo in tutti i bambini e gli adolescenti, e sostenere una crescita armonica e serena, così come intervenire quando compaiono difficoltà e disturbi.

