La migliore canzone a vincere il David di Donatello 2023 è “Proiettili (ti mangio il cuore)” di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia, scritta e interpretata da Elodie e Joan Thiele.

“Sono felice io non vinco mai”, ha detto la cantante romana che è anche interprete nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa.

Alla regia del video della canzone c’è il sardo Roberto Ortu, che ieri sera stava seguendo la cerimonia come mostrato sui suoi social.

Già regista del video “Due vite” di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023 – e ora in gara all’Eurovision Song Contest -, Ortu ha lavorato per noti brand d’alta moda come Dior, Church’s, Gucci, Jil Sande e il nostrano Antonio Marras, ma sempre di pari passo col mondo della musica.

Tra le artiste con le quali ha collaborato di recente c’è proprio Joan Thiele, per cui ha diretto la regia del video “Puta – Live Session” ma anche Myss Keta per il video “Botox”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it