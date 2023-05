Guerra agli incivili che si ostinano ad abbandonare i rifiuti nelle piazzole di sosta: il Consorzio industriale di Cagliari (Cacip) proprietario della strada a quattro corsie che attraversa il territorio di Sarroch, posizionerà delle telecamere lungo i punti più sensibili del tracciato per evitare il proliferare di nuove discariche abusive.

Gli operai del Cacip nei giorni scorsi hanno ripulito il tratto di strada consortile che si collega alla strada statale 195, dove si era accumulata una mole considerevole di rifiuti di ogni genere. Gli interventi, coordinati dal geometra Giovanni Ticca, del settore Pianificazione e gestione diretto dall’ingegner Alberto Liguori, hanno permesso di rimuovere tutti i rifiuti che si erano accumulati nelle piazzole di sosta.

L’ingegner Vasco Ciuti, responsabile dell’Ufficio tecnico del Cacip, spiega come, per dare un giro di vite all’abbandono dei sacchetti dell’immondizia, fondamentale sarà l’ausilio dell’occhio elettronico: “Nei prossimi giorni verranno installate delle telecamere nei punti maggiormente presi di mira dagli incivili, e saranno posizionati anche i cartelli che informano gli automobilisti della loro presenza. Si tratta dell’estremo tentativo di impedire che in questa strada proliferino le discariche abusive. Più volte all’anno – soprattutto nel periodo estivo – siamo costretti a intervenire per ripulire ciò che gettano via gli automobilisti di passaggio: questa strada è crocevia del turismo della costa sulcitana, crediamo sia doveroso garantire un certo decoro. Ripulire ripetutamente la strada consortile rappresenta un costo non indifferente, visto che si tratta di rifiuti indifferenziati che vanno smaltiti nel termovalorizzatore”.

