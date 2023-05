È con una vittoria cristallina che Giacomo Scattolon si è congedato dalle strade del Rally Golfo dell’Asinara, appuntamento di apertura della Coppa Rally di Zona 9.

Al volante della Volkswagen Polo Rally2 condivisa con Sauro Farnocchia, il driver pavese ha siglato il miglior tempo su sette delle otto prove speciali in programma. Garantendosi così ampio margine a conclusione della prima giornata di gara: venti secondi di vantaggio sul primo inseguitore.

La vittoria del Rally Golfo dell’Asinara ha garantito a Scattolon ulteriori conferme in merito alla scelta di tornare sul sedile della Volkswagen Polo.

“Felici di aver partecipato, orgoglioso di aver vinto. La gara è andata bene ma, soprattutto, ci ha soddisfatti sotto l’aspetto tecnico. Le strade, impegnative e particolari, ci hanno permesso di testare diverse soluzioni in ottica futura. Un evento bellissimo, un clima unico. Tengo a complimentarmi con gli organizzatori, con tutta la Sardegna che ama i rally e che è accorsa in gran numero in questi due bellissimi giorni” ha commentato il driver pavese.

