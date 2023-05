Il coach della Dinamo Sassari, Piero Bucchi, ha affidato ad una conferenza stampa la presentazione del match di Gara3 dei playoff scudetto contro Venezia. Prima partita casalinga che si giocherà domani giovedì 18 maggio alle 21 al PalaSerradimigni.

Sulla vittoria in Gara2. “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una partita decisa e attenta. Volevamo una vittoria e l’abbiamo ottenuta. Abbiamo però già girato pagina”.

Cosa si aspetta da Gara3. “Mi aspetto una gara ruvida. Affrontiamo questa gara con fiducia, consapevoli che Venezia cercherà di ribaltare il fattore campo. Quando giochi ai playoff devi cercare di prevedere quello che farà l’avversario”.

Sulla crescita di Diop. “Ousmane ha fatto una partita buonissima, non è la prima che fa così bene, era il suo passo decisivo nel miglioramento, la continuità che sta avendo è importante, cerca soluzioni per aiutare la squadra in maniera continuativa”.

