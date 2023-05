Una donna di 55 anni di Quartu è stata arrestata dalla polizia per una presunta estorsione ai danni di una concittadina. La signora si proponeva come “cartomante”.

La vittima, trovandosi in condizioni di disagio, aveva chiesto alla presunta cartomante alcune prestazioni, non ricavandone alcun beneficio. La “maga”, per alcuni rituali, chiedeva dai 30 ai 300 euro: negli anni avrebbe ricevuto più di 13 mila euro.

Una volta interrotti i rapporti con la cartomante, la donna aveva iniziato a ricevere molestie telefoniche e minacce, pretendendo altri soldi.

