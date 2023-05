Nessun contributo diretto ai passeggeri, secondo lo stile spagnolo. Ma la concessione di provvidenze finanziarie a nuovi vettori aerei europei per aiutarli a potenziare il traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi. E’ la strategia contenuta nel disegno di legge “Mobilità ulteriore della Sardegna” elaborato dal Gruppo di lavoro sui trasporti voluto dal Rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti in collaborazione con l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

Il dl – presentato ieri nella sala consiliare dell’ateneo sassarese alla presenza del rettore Mariotti, dell’assessore Moro, dei docenti Comenale Pinto e Chessa, e in collegamento on line col presidente Enac Di Palma e il governatore sardo Solinas – prevede uno stanziamento di milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni sia per il 2024 che per il 2025, per aiutare i vettori, con tipologia di start up, all’avviamento attraverso l’attivazione di nuove rotte. I beneficiari delle provvidenze sono individuati nei vettori aerei europei in possesso del certificato di operatore aereo (Coa) e della licenza di esercizio, iscritti presso il registro delle imprese. Secondo l’assessore Moro queste misure porteranno all’abbattimento di circa il 50% dei costi aeroportuali che viene attuato con un bando gestito direttamente dalla Regione Sardegna.

